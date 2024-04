Rheden gaat regels opstellen voor pré-mantelzorgwonigen

GEM. RHEDEN – Het college van de gemeente Rheden gaat op verzoek van de gemeenteraad aan de slag met beleid voor het realisatie van zogenoemde pré-mantelzorgwoningen. Voor juni volgend jaar moet er een raadsvoorstel liggen.

Dit besluit werd in de raadsvergadering van februari genomen naar aanleiding van een motie die werd ingediend door Volkspartij Politiek Rheden en Beter Rheden. Fractievoorzitter van VPR Theo Kooijmans kreeg vragen over de mogelijkheden. “Ik ben er eens ingedoken en zag geen concrete reden waarom wij dit als gemeente niet zouden faciliteren.”

Op dit moment is het mogelijk een mantelzorgwoning te realiseren in de gemeente Rheden. “Iemand met een medische indicatie kan een bijgebouw in de tuin gebruiken als mantelzorgwoning. Hiervoor is geen vergunning nodig”, aldus wethouder Gea Hofstede.

Een pré-mantelzorgwoning kan al worden gerealiseerd als verwacht wordt dat iemand in de komende jaren mantelzorg nodig zal hebben, bijvoorbeeld bij een voortschrijdende ziekte. “De behoefte hoeft dan nog niet acuut te zijn, maar er is een verwachting dat die behoefte er wel komt”, legt Kooijmans uit aan de raad.

Kooijmans ziet veel voordelen aan de pré-mantelzorgwoning. Het geeft bewoners en mantelzorgers de tijd zich voor te bereiden op de veranderende situatie. Daarnaast wordt er dan minder snel een beroep gedaan op de reguliere zorg en scheppen pré-mantelzorgwoningen extra ruimte op de woningmarkt.

Volgens wethouder Hofstede is er op dit moment al heel veel mogelijk in de gemeente Rheden. “Ook bij een pré-mantelzorgwoning zal er iets van een indicatie aan ten grondslag liggen en dan kun je ook al iets met een mantelzorgwoning, vergunningsvrij.” Maar met het aannemen van de motie laten de raadsleden zien dat zij meer duidelijkheid willen, bijvoorbeeld over de voorwaarden voor realisatie van een pré-mantelzorgwoning. Er moeten volgens de raad regels komen voor bijvoorbeeld de indicatie, de relatie tussen bewoner en mantelzorger, minimum leeftijd van de bewoner en wat er gebeurt als de mantelzorgsituatie eindigt.

Wethouder Hofstede gaf aan dat het opstellen van beleid, specifiek voor de pré-mantelzorgwoning, de nodige ambtelijke capaciteit vraagt, die op dit moment niet beschikbaar is. In samenspraak met de raad is de uiterste datum voor een raadsvoorstel daarom vastgesteld op juni volgend jaar.