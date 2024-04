Retrospectief: Oud crematorium in Eerbeek

De plek waar nu de oude begraafplaats aan de Coldenhovenseweg in Erebeek is, moet vroeger, zo’n twintig eeuwen geleden, de plaats zijn geweest waar rondtrekkende stammen hun overledenen verbrandden. Deze conclusie werd al in 1931 getrokken uit vondsten die toen werden gedaan bij het afgraven van een heuveltje op de bewuste plek. Het was een zuivere toevalstreffer, want de mannen die de ontdekking deden, waren alleen maar zand aan het afgraven voor de bouw van een winkelpand.

Eerbekenaar Te Hennepe bezat in het begin van de vorige eeuw aan de Coldenhovenseweg een groot stuk bos en heide grond. Het was nogal heuvelachtig met weinig struiken en hier en daar wat heide. Te Hennepe had de hulp van een aantal gravers nodig voor het zand op zijn bouwperceel. Toen de mannen begonnen bij een heuveltje keken ze raar op toen ze na een spit diepte (15 cm) verschillende grote stukken zagen. Sommige bonken wogen wel 30 kilo. Ze lagen in kringen op elkaar gestapeld. De verraste arbeiders ontdekten verder dat er tussen de stapels een grote hoeveelheid as lag. In het midden van de kring werden scherven aangetroffen van urnen. Tussen de scherven lagen resten van half verbrande beenderen. Er was geen twijfel mogelijk; het waren menselijke resten. Het was de mannen direct duidelijk dat ze waren gestuit op een plek van grote historische waarde waar mensen uit lang vervlogen eeuwen hun overledenen hadden verbrand en begraven.

Deskundige dr. Braat kwam toen naar Eerbeek om de vindplaats verder te onderzoeken. Hij kwam in 1931 tot de conclusie dat het hier een begraafplaats betrof van een stam die langs de IJssel rond had getrokken. Opvallend is dat de grond twintig eeuwen lang nooit is beplant of bewerkt. Als dit wel was gebeurd, zou de begraafplaats veel eerder ontdekt zijn.

Het is opmerkelijk dat op de plaats waar zoveel eeuwen geleden de doden hun laatste rustplaats vonden ook nu, in de 21e eeuw, een begraafplaats is gevestigd. De kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente in Eerbeek kreeg in 1873 toestemming om dit kerkhof hier aan te leggen.

Het oudste graf op de Eerbeeks begraafplaats dateert van 1878. Het kerkhof werd in 1943 uitgebreid en in 1975 kwam er een aula.