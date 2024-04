Retrospectief: Mauritskazerne en vestingwallen

In het archief van het Nationaal Instituut voor de Militaire Historie vonden we deze fraaie luchtopname uit 1932. Het toont een deel van Doesburg, met centraal op de foto de Mauritskazerne. Ook is duidelijk een deel van de eeuwenoude vestingwerken te herkennen.

Doesburg was lang een echte garnizoensstad, met liefst twee kazernes. Daarnaast ook nog allerhande aan de militaire activiteiten gelieerde gebouwen, zoals de exercitieloods, een badhuis, militair tehuis, wagenloods, hospitaal en een gymnastiek- en schermlokaal. Ook werden panden in de binnenstad bewoond door hogere officieren. De op deze foto prominent zichtbare Mautitskazerne was zelfs niet de enige, want ook was er nog de Kloosterkazerne, waarvan het wapenarsenaal bewaard is gebleven als het huidige Arsenaal.

De Mauritskazerne was in 1866 gebouwd in opdracht van de gemeente. Het stond aan het einde van de Ooipoortstraat en opgetrokken op de locatie van een afgegraven bastion. Dat had deel uitgemaakt van oude vestingwerken, waarvan de eerste aanleg rond 1606 begon en die in de loop der eeuwen vele malen werden veranderd en aangepast. De meest ingrijpende en nog steeds zichtbare aanpassingen, werden uitgevoerd naar ontwerpen van Menno van Coehoorn.

De kazerne werd vernoemd naar Prins Maurits, die in 1606 opdracht had gegeven voor de aanleg van de vestingwallen rond Doesburg. In de nieuwe kazerne – zoals gezegd gebouwd op oude militaire fundamenten – werd na de bouw het grootste deel van het Doesburgse garnizoen gelegerd. Er waren rond 1866 zo’n 6 à 700 militairen gelegerd in de stad. Het aantal soldaten wisselde echter voortdurend, al naar gelang oorlogsdreiging en internationale spanning.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Mauritskazerne voor het laatst intensief gebruikt en daarna verloor Doesburg officieel de functie van vestingstad. Wat achterbleef was een kleine staf, die als taak had militairen op te vangen in geval van herhalingsoefeningen en oorlogsdreiging. Dat was ook de reden waarom de kazerne in 1938 weer in gebruik werd genomen door het mobiliserende Nederlandse leger. Na de nederlaag in mei 1940, trokken Duitse troepen in de kazerne en die bleven er tot april 1945. De edelgermanen staken het in brand, waarna het volledig verwoest werd.