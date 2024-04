Retrospectief: Machines Gazelle terug uit Duitsland

In maart 1946 wordt in de fabriek van Gazelle in Dieren gesleuteld aan een grote draaibank. Het ding is nodig voor de fabricage van onderdelen voor fietsen. Het was de tijd waarin vrijwel alle onderdelen nog in eigen huis werd gefabriceerd. Op 12 februari van dat jaar wisten de kranten te melden: ‘Het volledige machinepark van de Gazelle-fabrieken te Dieren, is uit Duitschland teruggekeerd, zoodat wanneer de aanvoer van grondstoffen meevalt, zeer binnenkort de productie van rijwielen hervat kan worden.’

Dat lukte, want in augustus 1946 werd de eerste naoorlogse Gazelle-fiets op de markt gebracht. De oorlogsschade aan het gebouw – de fabriek was door maar liefst achttien vliegtuigbommen geraakt – was min of meer hersteld en de machines konden grotendeels weer gebruikt worden. Ook was het personeel weer voltallig en waren er genoeg grondstoffen om de productie voorzichtig te hervatten.

Het grootste deel van die machines waren eind 1943 weggevoerd naar Duitsland. De werknemers werden opgeroepen voor dwangarbeid in Duitsland – een deel dook onder – en in het voorjaar van 1945 verdwenen de laatste demontabele machines en gereedschappen nog per trein naar Duitsland, in dezelfde trein waarin ook de machines van het in Dieren gevestigde bedrijf Lepper oostwaarts en naar Bielefeld werden vervoerd. Een ‘Sprengkommando’ zorgde intussen dat alle bruikbare restanten in de fabriek werden vernield.

Voormalige Gazelle-directeur Wim Breukink (1923-2013) blikte in 2004 terug op die periode: “Na de oorlog wilden we weer snel gaan produceren. Mijn oudere broer Gerrit, Gé, was bij het militair gezag en droeg een uniform. Hij kon zich vrij bewegen en ging in Duitsland op zoek naar de machines, want we hadden gehoord dat die naar Bielefeld waren afgevoerd. Daar vond hij ze ook. De stad was zwaar gebombardeerd, maar alles was nog heel. Bielefeld lag in de Engelse bezettingszone en alles was dus Engels eigendom. Maar uiteindelijk kwam het hele spul na maandenlange onderhandelingen weer terug in februari 1946 en kon begonnen worden met het weer opstarten van de productie”, aldus Breukink.

Daarom werd in maart ’46 en op deze foto hard gewerkt aan het herstel van de fabriek.