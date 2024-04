Retrospectief: De kantine van Ons Dorpshuis

Maar liefst vier jaar duurde de realisatie van het dorpshuis in Laag-Soeren. Het initiatief uit 1963 werd in ’67 realiteit met een feestelijke opening. Het gebouw naast de school aan de Harderwijkerweg werd toepasselijk Ons Dorpshuis genoemd. Het was écht een gebouw dat voor en door het dorpje zelf was gerealiseerd.

Per Soerens gezin – dat waren er in die jaren nog geen tweehonderd – werd gemiddeld 150 gulden bijgedragen en in totaal zamelden de inwoners 37.000 gulden in. Mede daardoor kon op zaterdag 16 december 1967 het dorpshuis worden geopend door de Rhedense burgemeester Drost. Het gebouw had onder meer een sportzaal, kantine en kleedkamers voor voetbalclub SCS. Het werd aanvankelijk gerund door een gemeentelijke beheerder, samen met leden en vrijwilligers van de verenigingen en clubjes die gebruikmaakten van het gebouw.

Ons Dorpshuis voldeed veertig jaar goed, maar het gebouw zelf vertoonde aan het einde van die periode steeds meer gebreken, zoals lekkages en andere ongemakken, die noopten tot óf een zeer ingrijpende renovatie óf nieuwbouw. Het werd de laatste optie.

Deze foto stamt uit 2008 en toont de nostalgisch sfeervolle, keurig onderhouden, maar ook flink gedateerde kantine, kort voordat het gebouw tegen de vlakte zou gaan. Net als de naastliggende lagere school overigens. Ervoor in de plaats kwam een Kulturhus dat de naam ‘t Sprengenhus kreeg. Omdat de school er in gevestigd zou worden en het naastgelegen Schreuderhuis er eveneens gebruik van zou gaan maken, durfde woningcorporatie Veluwonen de bouw aan.

’t Sprengenhus werd een modern, groot en nieuw gebouw, waarin onder meer de basisschool werd ondergebracht. Een zelfstandig nieuw schoolgebouw was toen al niet meer realistisch en in 2018, pas een jaar na de intrek in het Kulturhus, hield de school met nog maar elf leerlingen zelfs helemaal op te bestaan. Omdat ook voetbalclub SCS feitelijk slechts nog een sluimerend bestaan leidt – er wordt nog wel getraind op het veld achter ’t Sprengenhus – beschikt het dorp daarmee over een fraai, maar ook ruim bemeten gemeenschapshuis, waar inmiddels ook ‘nieuwe’ gebruikers onderdak hebben gevonden, zoals het archief van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en een schilderatelier.