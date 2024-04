VELP – Zaterdag 20 april staat de fietsenmaker klaar om kleine mankementen te verhelpen tijdens het repair café in De Poort in Velp. Daarnaast zijn er vrijwilligers die kapotte kleding herstellen op de naaimachine en weer anderen die aan de slag kunnen met defecte apparaten en andere kapotte spulletjes. Ook is er een vrijwilliger met verstand van computers, tablets en mobiele telefoons. Alles wat onder de arm kan worden meegenomen, van wekker tot mixer en van heggenschaar tot haardoger, mag ter reparatie worden aangeboden. Een vrijwillige bijdrag is welkom, maar eventuele materiaalkosten zijn sowieso voor eigen rekening. Het repair café is van 14.00 tot 15.45 uur.