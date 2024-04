DIEREN – Donderdagavond 25 april is het repair café Dieren weer in de Oase. Behalve met kapotte apparaten, fietsen en rollators kunnen bezoekers ook terecht voor het repareren van kleding en ander textiel. Er is een team van naaisters die alles op het gebied van textiel kunnen maken. Het café is geopend van 19.00 tot 21.00 uur.