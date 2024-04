Politie grijpt in na kermis Velp

VELP – De politie heeft zaterdag 6 april opgetreden in Velp. Bij het sluiten van de kermis op de Vlashof, zo rond 23.00 uur, was een grote groep jongeren uit op confrontatie met cafébezoekers in de Wilhelminastraat. De politie schaalde flink op en kwam met flink wat agenten, waaronder twee hondengeleiders, in actie. De jongeren werden weggedreven uit de Wilhelminastraat. Na een poosje, waarin de politie aanwezig bleef, besloten de jongeren te vertrekken en keerde de rust terug.

Er is niemand aangehouden.

Foto: Persbureau Heitink