Plantdag van nieuwe bomen

LOENEN – Op donderdag 11 april is er weer een plantdag in het Herdenkingsbos Klein Veldhuizen aan de Hoofdweg in Loenen. Voor opdrachtgevers wordt weer een aantal bomen geplant. Het zijn diverse soorten zoals eiken, kastanje, walnoot en bomen die prachtig bloeien zoals de magnolia. Ook de fruitbomen staan in bloesem. Iedereen is welkom om de planters aan het werk te zien en rond te wandelen in het Herdenkingsbos langs de vijvers en het weiland. Tussen zonsopgang en zonsondergang is het terrein vrij toegankelijk.

Bert Meurs 06-22809096