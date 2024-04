Plan voor structurele ondersteuning asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden

GEM. BRONCKHORST – Door de huidige situatie in de wereld is de opvang, huisvesting en ondersteuning en ondersteunen van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden een steeds grotere taak voor de gemeente. Het college van Bronckhorst presenteert een plan voor het structureel borgen van de ondersteuning en opvang van deze groepen in de gemeente.

De ondersteuning van asielzoekers, statushouders en Oekraïners verloopt in principe goed, laat de gemeente Bronckhorst weten. Maar de laatste jaren groeien de opgaves rondom opvang, huisvesting en maatschappelijke integratie snel door de veranderde situatie in de wereld. Hiervoor is extra inzet en budget nodig, dat b en w met dit plan willen borgen. Ook de taken die de nieuwe Spreidingwet gemeenten opleggen, maken dit nodig.

Basisprincipes

Deze verschillende groepen vragen om een eigen aanpak, maar in het plan is een aantal basisprincipes opgesteld. Zo staat de menselijke maat voorop. Daarbij wordt aangemerkt dat de ondersteuning niet vrijblijvend is. “We verwachten dat nieuwkomers meedoen in de samenleving en werken aan hun eigen maatschappelijke positie”, aldus Bronckhorst. De gemeente wil opvanglocaties en onderwijsaanbod ontwikkelen dat past bij de aard en schaal van Bronckhorst. Liever meerdere kleinschalige locaties dan één grote bijvoorbeeld. Er wordt samenwerking gezocht met lokale en regionale organisaties en bedrijven.

Aantallen

Vanuit de nieuwe Spreidingswet moet de gemeente Bronckhorst 221 vluchtelingen opvangen. Voor deze mensen wil de gemeente drie locaties realiseren, voor elk zo’n tachtig jongeren van 13 tot en met 17 jaar. “We hebben hiermee de afgelopen jaren in de wintermaanden goede ervaringen opgedaan in De Betteld in Zelhem”, zegt de gemeente. De eerste locatie die samen met het COA wordt ontwikkeld, is bij het gemeentehuis in Hengelo.

Bronckhorst vangt nu zo’n 220 Oekraïners op in dertien tijdelijke locaties. Het is mogelijk dat het aantal Oekraïners verder doorgroeit.

Het rijk bepaalt ieder halfjaar hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Dit zijn mensen met een verblijfsvergunning die hun leven in Nederland mogen gaan opbouwen. In Bronckhorst zijn dat er in de eerste helft van 2024 38. Hiervoor zoekt de gemeente huurwoningen via de woningcorporaties. Deze zijn schaars en ook vanuit de inwoners is hier veel vraag naar. Daarom is heeft de gemeente ambitie met de woningcorporaties de komende tijd verschillende flexwoningen te bouwen, waarvan ook een aantal voor statushouders. De overige woningen zijn voor anderen, zoals jongeren en spoedzoekers. Ook is de ambitie bestaande huurwoningen geschikt te maken voor kamerbewoning, zodat er meerdere alleenstaande statushouders kunnen wonen.

De gemeenteraad van Bronckhorst neemt naar verwachting in april een besluit over dit plan.