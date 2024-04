Pianiste Nicole Rudi in Oude Jan

VELP – Pianisten Nicole Rudi speelt zondag 21 april om 15.30 uur de Italiaanse reisverslagen van Franz Liszt in De Oude Jan in Velp. Haar concert begint om 15.30 uur.

In de jaren 1837 tot 1839 reisde Franz Liszt via Zwitserland door de Alpen naar Italië. Hij verklankte zijn indrukken in de pianocyclus ‘Années de Pèlerinage – Italie’. Hierbij werd hij geïnspireerd door de overweldigende natuur en de verfijnde en indrukwekkende schoonheid van de Italiaanse kunst.

De Duits-Oekraïnse pianiste Nicole Rudi werd op haar beurt weer geïnspireerd door de muziek van Liszt. Tijdens het luisteren naar muziek en tijdens haar pianospel kwam ze tot de ontdekking kleuren te zien. Een neurologische verschijnsel dat ‘synesthesie’ wordt genoemd. Bij haar uitvoering in Velp van een aantal delen uit de ‘Années de Pèlerinage – Italie’ worden op een groot scherm haar kleurige schilderijen geprojecteerd.

Nicole Rudi werd in 1995 geboren in een Duits-Oekraïense familie en begon met piano spelen toen ze 5 jaar oud was. Ze studeerde in Hannover en Wenen en won een aantal internationale prijzen. Nicole behaalde haar Masterdiploma cum laude aan de Universiteit voor Muziek, Drama en Media in Hannover. Ze studeerde bij de beroemde Nederlandse pianist Prof. Paolo Giacometti en slaagde vervolgens ook cum laude voor haar Masters aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf.

Naast haar solistische spel wijdt zij zich met succes aan de kamermuziek. Zij is benoemd tot Artist de Residence bij de concertreeks ‘Konzertgut’ in Duitsland voor de jaren 2021 tot en met 2024.

Kaarten voor het concert kosten 18 euro, Vrienden van de Oude Jan betalen 13 euro. Bezitters van de Gelrepas, CJP en jongeren tot 18 jaar hebben voor 8 euro toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter en indien nog beschikbaar vanaf 15.00 uur ter plaatse.

Foto: Stephan Körner

vriendenvandeoudejan.nl