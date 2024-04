Petitie over de wolf overhandigd aan de Tweede Kamer

REGIO – Op dinsdag 2 april heeft Harold Zoet, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, samen met anderen een petitie over de wolf aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze petitie is ondertekend door bezorgde bestuurders en inwoners uit Gelderland en Drenthe.

Zij maken zich zorgen over de wolf en roepen de Rijksoverheid op om grenzen te stellen aan de wolf. In beide provincies worden steeds meer weidedieren zoals schapen en pony’s door wolven doodgebeten. Inwoners zijn daarover bezorgd en voelen zich onveilig.

Ze vragen de Tweede Kamer meerdere dingen. Roep het kabinet op om in Brussel te pleiten voor verlaging van de beschermde status van de wolf. Stel samen met buurlanden de gunstige staat van instandhouding van de wolf vast. Zorg voor goede publieksvoorlichting met een landelijk informatiepunt wolf. Zorg voor duidelijk beleid met perspectief, zodat de polarisatie over de wolf afneemt. Gedeputeerde Harold Zoet: “Daar hoort ook bij dat er voldoende geld moet zijn om van dit beleid met preventie een succes te maken.” Gelderland trekt de komende drie jaar naar verwachting 1 miljoen euro per jaar uit voor een subsidie voor wolfwerende maatregelen.

Aanvallen

Sinds 2018 is de wolf terug in Nederland. Het aantal wolven neemt elk jaar toe en daarmee ook de overlast. In 2018 waren er in Nederland 44 aanvallen op weidedieren door wolven. In 2023 waren dit er 420. Het aantal dodelijke slachtoffers steeg van 168 in 2018 naar 1.391 in 2023. De uitbetaalde schade steeg van 32.000 euro naar ruim 400.000 euro vorig jaar.