PCOB over Doesburg Vertelt

DOESBURG – In de kelders van Het Arsenaal Doesburg groeit langzaam maar zeker het bezoekerscentrum Doesburg Vertelt. Projectmanager Petra Spaan is dinsdag 23 april te gast bij de PCOB in Doesburg om uitleg te geven over dit project.

Doesburg Vertelt is geen museum, maar wat dan wel? Spaan legt uit wat er allemaal komt kijken bij het bedenken, organiseren en inrichten van een nieuwe historische en toeristische hotspot. Ze vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het project en over welke keuzes er moeten worden gemaakt. Zo krijgen haar toehoorders een kijkje achter de schermen. De bijeenkomst wordt gehouden in de ontmoetingsruimte van Grotenhuys en begint om 14.30 uur.