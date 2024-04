OV-spreekuur in Dieren

DIEREN – Op maandag 22 april is er een inloopspreekuur met OV-ambassadeurs in de bibliotheek in Dieren. Van 14.00 tot 15.30 uur zullen zij vragen over het reizen met het openbaar vervoer beantwoorden. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen anderen graag het gemak van het openbaar vervoer ervaren.

Mensen die liever telefonisch advies willen kunnen dagelijks bellen met één van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. Zij zijn bereikbaar op 038-3038010 op de volgende tijdstippen: maandag- tot en met vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur en maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur .

ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur