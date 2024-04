Oudheidkundige vereniging De Marke in voortbestaan bedreigd

EERBEEK – De Oudheidkundige vereniging De Marke verkeert in zwaar weer. Het voortbestaan van de vereniging staat al sinds 2019 onder druk. Die druk wordt steeds groter, aangezien de bestuurssamenstelling krimpt. Bovendien is er geen redactie meer om het blad uit te brengen. Ook vindt het bestuur het wenselijk om meer werkgroepen op te richten om niet alle taken bij het bestuur neer te leggen.

Waarnemend secretaris Willem Klomp uit Loenen doet alle moeite om de vereniging te redden. Hij zegt: ”Er zijn historische verenigingen die verschillende werkgroepen hebben en veel vrijwilligers die wat doen. Daar steekt onze vereniging schril bij af. Wanneer er nog meer mensen wegvallen in het bestuur of mensen die zich met een andere taak bezighouden, dan kon dat wel eens het einde van de vereniging betekenen.”

Klomp vertelt wat de vereniging nodig heeft: “We hebben op de eerste plaats een vicevoorzitter, één of twee secretarissen en drie bestuursleden nodig die iets kunnen gaan doen, in overleg. Daarnaast zoeken wij twee of drie personen die de redactie van het mededelingenblad willen verzorgen. Ze hoeven zelf niet te schrijven. Verder zoeken wij twee of drie personen die de lezingen en evenementen willen verzorgen. De vereniging heeft behoefte aan jongere leden.” De vereniging hoopt die jongere mensen via Facebook te bereiken. “We hopen dat mensen binnen of zelfs buiten de vereniging zich opgeven om een bijdrage te leveren om de vereniging draaiende te houden.”

Mensen die een bijdrage willen leveren aan de vereniging kunnen contact opnemen met Willem Klomp, 06-10766993 of 055-5052276, w.klomp10@kpnplanet.nl.