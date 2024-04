Ouderen willen blijven wonen in binnenstad Doesburg

DOESBURG – Op donderdag 7 maart kwamen bewoners van de Doesburgse binnenstad bij elkaar tijdens een wijkbijeenkomst in het oude stadhuis. Het thema was ‘wonen’. De aanleiding voor de bijeenkomst was het verschijnen van het concept van de gemeentelijke woonzorgwelzijnvisie. Naar aanleiding van die visie vragen met name oudere inwoners zich af of er voor hen in de toekomst nog wel een passende woning in de binnenstad beschikbaar zal zijn. Tijdens de bijeenkomst werd hierover gesproken. Een van de conclusies was dat inwoner en gemeente samen met dit vraagstuk aan de slag moeten gaan.

Binnen het al zeer vergrijsde Doesburg is in de binnenstad sprake van een zeer bijzondere situatie: 44 procent van de inwoners is nu al 65-plusser. In de andere Doesburgse wijken is dat gemiddeld 23 procent. En hoewel slechts 22 procent van alle Doesburgers in de binnenstad woont, woont 40 procent van alle Doesburgse 75-plussers in de binnenstad en van alle Doesburgse 90-plussers zelfs 58 procent.

Bewoners vragen aandacht voor de bijzondere situatie in de binnenstad, waar ook in de komende decennia sprake zal zijn van een zeer grote mate van dubbele vergrijzing. De gevolgen daarvan zijn ingrijpend, omdat 75-plussers te maken gaan krijgen met snel toenemende lichamelijke en geestelijke beperkingen. Ze hebben steeds meer zorg en ondersteuning nodig, maar die zal er steeds minder voor hen zijn.

In de visie wordt volgens de aanwezigen van de bijeenkomst aandacht voor die bijzondere situatie gemist. Het ontbreekt aan perspectief voor ouderen die tijdig zouden willen verhuizen naar een woning of woonruimte in de binnenstad, waar ze ook met toenemende beperkingen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dicht bij voorzieningen en de gezelligheid van de binnenstad en met behoud van hun sociale netwerken.

Binnen de gracht

Kenmerkend voor de bijeenkomst was de positieve sfeer die zich laat samenvatten met de opmerkingen: ‘De Doesburgse binnenstad is rijk aan (vitale) ouderen’ en ‘ook ouderen zijn speler in het veld van oplossingen’.

Door de aanwezigen werd een keur aan oplossingsrichtingen aangedragen voor de binnenstad ’binnen de gracht’. Bovendien is een initiatiefgroep gevormd van tien mensen die samen én met de gemeente willen nadenken over een verdere uitwerking daarvan.

Opvallend is dat de voorkeur uitgaat naar ‘multigenerationele’ woningen en woonvormen waar ouderen en jongeren samen een fijne plek vinden die bij hun levensfase past.

Voor de volledige reactie van binnenstadbewoners op de gemeentelijke WZW-visie of vragen: mail naar doesburgerinitiatief@ziggo.nl.