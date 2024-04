Opvang Oekraïeners in Doesburg in porto cabins

DOESBURG – De gemeente Doesburg gaat Oekraïeners opvangen in portocabins die worden geplaatst bij de opvanglocatie in Horizon de Ooi. Daarbij wordt de capaciteit uitgebreid naar honderd opvangplekken.

De gemeente Doesburg vangt op dit moment 83 Oekraïense vluchtelingen op. Van hen verblijven er 33 in te slopen woningen van het project Flora 23 van Woonservice IJsselland. De anderen worden opgevangen in het voormalig schoolgebouw Horizon de Ooi. In juli dit jaar worden de woningen gesloopt en dat betekent dat de bewoners elders moeten worden opgevangen. De gemeente Doesburg vindt het ‘wenselijk en menselijk’ dat mensen die nu in Doesburg gevestigd zijn, hier ook kunnen blijven.

De gemeente Doesburg wil deze mensen gaan opvangen in tijdelijke huisvesting, in de vorm van porto cabins. Dit zijn verplaatsbare woonunits, waarin vier mensen onderdak kunnen vinden. Deze worden geplaatst bij de Horizon de Ooi. Hier zijn voldoende faciliteiten en er is goede begeleiding voor het locatieteam ter plekke. De porto cabins staan maximaal 5 jaar op het voormalig schoolplein en worden alleen gebruikt om gevluchte Oekraïners op te vangen.

De gemeente Doesburg wil het aantal plekken uitbreiden naar honderd, om zo ook te kunnen blijven voldoen aan de taakstelling vanuit Het Rijk.