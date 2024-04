Opschoondag in Eerbeek weer een succes

EERBEEK – Op 23 maart is goed gehoor gegeven aan de oproep om in de diverse dorpen van de gemeente Brummen zwerfvuil te ruimen. De vrijwilligers werden voorafgaand aan de actie en/of achteraf getrakteerd op iets lekkers. In Eerbeek bijvoorbeeld stond de Primera klaar met koffie/thee en stroopwafels. Bergen plastic, blik en karton werden opgeruimd. Iedereen die iets, hoe klein ook, heeft opgeraapt heeft bijgedragen aan een fijner leefklimaat voor mens en dier.

In de toekomst zal het winkelgebied Eerbeek er sowieso mooier op worden want het niveau van het onderhoud door de gemeente Brummen is nu opgeschaald naar A. Dat wil zeggen dat er vaker wordt schoongemaakt en het groen beter onderhouden zal worden. Dit alles zal moeten gaan leiden naar een omgeving die schoner, prettiger en veiliger is.