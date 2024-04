Oproep: Neem deel aan Dementiemonitor

GEM. BRUMMEN – Het Netwerk Dementie Geriatrie Oost-Veluwe en de afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland roepen inwoners van de gemeente Brummen die dementie hebben en hun mantelzorgers op om deel te nemen aan de Dementiemonitor 2024. Dit is een grootschalig landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) onder mensen met dementie en hun mantelzorgers. De uitkomsten geven inzicht in de behoefte van deze groepen. Ook kunnen ze leiden tot gerichte adviezen over de verbetering van regionale dementiezorg.

Het grootste deel van de mensen met dementie woont thuis. Juist die mensen en hun mantelzorgers worden uitgenodigd om mee te doen en een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten staan op dementiemonitor.nl. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten voor mantelzorgers en 10 minuten voor mensen met dementie. Invullen kan tot en met 30 juni. Als minimaal vijftig mensen uit Brummen meedoen met het onderzoek, dan ontvangt het Netwerk Dementie Geriatrie Oost-Veluwe een rapport specifiek voor de gemeente Brummen met inzichten voor gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, zorgverzekeraars en de landelijke politiek.

In het najaar zijn de resultaten van het landelijke onderzoek beschikbaar.