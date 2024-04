Opfriscursus Auto in Velp

GEM. RHEDEN – Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een VVN Opfriscursus voor automobilisten van 65 jaar en ouder uit de gemeente Rheden. Tijdens twee informele bijeenkomsten gaan deelnemers met een trainer en elkaar in gesprek over verkeersregels en -gedrag.

De cursus wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Rheden in opdracht van de provincie Gelderland. De bijeenkomsten vindt plaats op dinsdag 14 mei van 10.00 tot 12.00 uur en op dinsdag 21 mei, ook van 10.00 tot 12.00 uur bij Trefpunt De Elleboog in Velp. Deelnemers worden op beide dagen verwacht. “Neem gerust uw buurman / buurvrouw, een familielid of kennis mee, mits dezer vooraf is aangemeld”, aldus VVN. Deelname aan de cursus is gratis.

Opfrissen

Deze cursus bestaat uit twee ‘leerzame en leuke bijeenkomsten’ van maximaal twee uur. Samen met andere deelnemers frissen automobilisten de verkeerskennis op. Naast actuele verkeerstheorie worden fysieke veranderingen en de invloed die dit heeft op het rijgedrag bespreekbaar gemaakt. Aanvullend is het mogelijk een praktijkrit te doen in de eigen auto en advies te ontvangen over de rijstijl. Deelname aan de VVN Opfriscursus Auto is niet verplicht en het is geen examen. Wel verbeteren deelnemers de kennis over de verkeersregels. Ook krijgen zij inzicht in het eigen verkeersgedrag.

Aanmelden kan via vvn.nl/opfriscursussen of via steunpuntoost@vvn.nl onder vermelding van VVN Opfriscursus Rheden. Vermeld in de e-mail naam, adresgegevens, geboortejaar en telefoonnummer. VVN meldt dat er ‘grote belangstelling en beperkte capaciteit’ is.

088-5248922