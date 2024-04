Opfleurdag Dieren Stenfert zeer geslaagd

DIEREN – Samen Stenfert hield op zaterdag 23 maart voor de vierde keer een Opfleurdag voor de wijk Dieren Stenfert. Veel bewoners waren in touw om hun buurt op te ruimen en op te fleuren.

Maar liefst drie flinke containers werden er dit jaar gevuld met restafval en één container met puin. Vrijwilliger en organisator Gert: “Ik ben zo trots om te zien hoe ieder jaar meer buurtbewoners meehelpen op deze dag. We realiseren ons dat er best wat inwoners in de buurt zijn, die hun grofvuil wel willen opruimen, maar dat gewoonweg niet kunnen. Hoe fijn is het dan, dat een aantal buurtbewoners spontaan hun auto met aanhangwagen beschikbaar stellen en helpen om het grofvuil naar de containers te brengen!”

Samen Stenfert, Gemeente Rheden en Incluzio Rheden zijn erg blij om te zien dat deze jaarlijkse Opfleurdag steeds succesvoller wordt. De energie en positiviteit bij elk stapje dat in deze wijk gezet wordt, is bewonderenswaardig en belangrijk voor de buurt en de bewoners.

Dit jaar was INBO, een collectief van architecten, bouwkundigen, adviseurs en stedenbouwers, aanwezig in de Ik buurt mee!-keet. Afgelopen maanden zijn zij al regelmatig in de wijk geweest om met inwoners te praten over de wijk Stenfert. In opdracht van gemeente Rheden en Vivare werkt INBO aan een ruimtelijke agenda en ontwikkelvisie voor de wijk. Belangrijk daarin is dat de bewoners centraal staan en ze de eerder opgestelde ‘Wijkvisie en -ambitie 2042 | Dieren Stenfert’ als leidraad houden. Mensen die nog iets wilden meegeven aan INBO konden dat doen en maakten daar ook zeker gebruik van.