Open dag tennisclub Leuvenheim

LEUVENHEIM – De Leuvenheimse Tennis Club houdt een open dag op zondag 14 april vanaf 13.00 uur. Iedereen die interesse heeft om te komen tennissen is welkom. Opgeven kan via info@leuvenheimsetennisclub.nl. De tennisbanen bevinden zich in de weilanden richting Dieren. Het gaat om twee gravelbanen. Naast recreatief tennis wordt er competitie gespeeld en zijn er regelmatig gezellige activiteiten. Helaas heeft, net als vele verenigingen in Nederland, ook de LTC te maken met een teruglopend ledental. Het voordeel is dat je (bijna) altijd kunt spelen en nooit hoeft te wachten. De club is op zoek naar nieuwe sportievelingen van jong tot oud die het leuk vinden om kennis te maken met deze leuke sport.