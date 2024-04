Open coffee in Velp

VELP – Elke ondernemer, groot of klein, freelancer, zzp’ers, student of iedereen die het plan heeft ‘iets’ voor zichzelf te beginnen, is van harte welkom bij de volgende aflevering van Open Coffee Velp. Op donderdag 11 april tussen 10.00 en 12.00 uur staan de deuren van Ondernemershuis in het Astrum College weer open, om onder het genot van een gratis kop koffie te komen netwerken. Parkeren kan bij het Biljoenbad. De speciale gast op 11 april is schrijver, theatermaker, muzikant en vertaler Peter WJ Brouwer. Peter heeft onlangs zijn derde roman uitgebracht. Daarnaast kent hij als geen ander de voordelen én voetangels en klemmen van het zzp’er zijn. Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd en kan via ocvelp@gmail.com.