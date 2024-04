Open avond Vrouwen van Nu over Noord-Korea

HUMMELO – Vrouwen van Nu Hummelo, Keppel en Drempt heeft woensdag 17 april Marc Roth te gast. Hij komt vertellen over zijn bezoek aan Noord-Korea. Ook gasten zijn welkom bij deze interessante lezing.

Noord-Korea is een van de meest gesloten landen ter wereld en mag alleen bezocht worden onder leiding van officiële gisten. De plekken die bezoekers te zien krijgen, zijn de trots van het land. Een opvallend uithangbord is de hoofdstad Pyongyang die de laatste jaren is getransformeerd tot een socialistische sprookjesstad in een bijna surrealistisch decor. Bij een bezoek aan Noord-Korea dringt dus voortdurend de vraag op: wat is de waarheid? Marc Roth geeft in zijn lezing een inkijkje in deze samenleving en laat zien dat Noord-Korea meer is dan alleen maar een verbeelde werkelijkheid.

Deze avond wordt gehouden in de Gouden Karper in Hummelo en begint om 19.45 uur. Op deze open avond kunnen dames vrijblijvend kennismaken met de Vrouwen van Nu en heren zijn deze keer als gast ook welkom. De entree, inclusief kopje koffie of thee en een drankje in de pauze, bedraagt 8 euro voor niet-leden.

Deze avond wordt georganiseerd door de Vereniging Vrouwen van Nu afdeling Hummelo, Keppel en Drempt en is voor iedereen toegankelijk. Het jaarprogramma biedt een tiental avonden met de meest gevarieerde thema’s. Binnen de afdeling zijn diverse interessegroepen ,zoals een leeskring, culturele kring, tuinclub, handwerkclub en kookclub. Voorzitter Aldy Ploeg, 06-30609131, kan hier meer over vertellen en op vrouwenvannu.nl/hummelokeppeldrempt is meer informatie te vinden.