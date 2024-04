BRUMMEN – Het Leger des Heils heeft eind vorig jaar gecollecteerd en is erg blij met de opbrengst. In Brummen werd het mooie bedrag van 1549,08 euro opgehaald. Het Leger des Heils bedankt de collectanten voor hun inzet. De opbrengst is bestemd voor activiteiten en ondersteuning van mensen in de regio, die buiten andere voorzieningen vallen.