OnzeDroom zoekt zomerkleding

BRUMMEN – Stichting OnzeDroom in Brummen zoekt kleding voor de kledingbeurs van zaterdag 20 april. Het gaat om schone en goed uitziende lente- en zomerkleding voor zowel dames als heren, schoenen en accessoires. De beurs vindt plaats bij Ontmoeting OnzeDroom in Brummen van 11.00 tot 14.00 uur.

Inbrengen van de kleding kan op dinsdag 9 april van 10.00 tot 12.00 uur, op woensdag 10 april van 10.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur, donderdag 11 april van 10.00 tot 12.00 uur, maandag 15 april van 14.00 tot 17.00 uur, dinsdag 16 april van 10.00 tot 17.00 uur, woensdag 17 april van 10.00 tot 15.00 uur of op afspraak.