Onderzoek naar belangstelling nachtbus

RHEDEN/DOESBURG – De lokale afdelingen van de VVD in Rheden en Doesburg slaan de handen ineen omdat zij de nachtbus terug willen brengen. Om dit te kunnen realiseren, hebben de initiatiefnemers wel de steun van jongeren nodig.

Tijdens de coronacrisis is besloten de nachtbus, lijn 843, niet meer te laten rijden. Dit was voor veel jongeren uit Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren en Doesburg de enige goedkope manier om veilig vanuit Arnhem naar huis te kunnen komen.

Na de pandemie is de nachtbus niet teruggekomen. Volgens de VVD is dit deels als gevolg van de kosten en het ontbreken van een concreet plan voor herstel.

De VVD Rheden en VVD Doesburg hebben zich verendigd om, met steun van VVD Gelderland, een pilot uit te rollen in deze gemeenten. “Als VVD-fracties in Rheden en Doesburg willen we ervoor zorgen dat jongeren veilig en voordelig thuis kunnen komen, ook ’s nachts”, zegt Jelte Kolkman, het jongste raadslid van de VVD Rheden. “Met de steun van VVD Gelderland zetten we ons in om de nachtbus weer op de kaart te zetten.”

De provincie Gelderland wil graag weten of jongeren belangstelling hebben voor de nachtbus. Daarom is een enquête opgesteld en worden jongeren gevraagd deze zo vaak mogelijk in te vullen. “Door het invullen van het formulier geven we een krachtig signaal en verkrijgen we waardevol inzicht voor de vormgeving van een mogelijke pilot”, aldus de VVD. Het formulier is terug te vinden via links op de sociale media van de lokale afdelingen.