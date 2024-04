Omwonenden zonnevelden ontevreden over betrokkenheid

GEM. BRUMMEN – Omwonenden van mogelijke locaties voor zonnevelden in de gemeente Brummen vinden dat zij onvoldoende zijn betrokken in het proces. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Moventem in opdracht van de gemeente Brummen.

In 2022 opende de gemeente Brummen een tender voor 30 hectare aan zonnevelden. Negen ontwikkelaars schreven zich in en presenteerden plannen voor zonnevelden op verschillende locaties in de gemeente. Na evaluatie door het gemeentebestuur en een omgevingsadviesraad zijn vier ontwikkelaars geselecteerd om hun plannen verder uit te werken. Onderdeel van de planvorming is het betrekken van omwonenden.

De gemeente schakelde Moventem in om het proces te beoordelen. Uit het onderzoek is gebleken dat de deelnemers over het algemeen ontevreden waren over de mate van betrokkenheid die zij hebben ervaren. Ze vinden dat er onvoldoende of onduidelijke informatie is verstrekt. De omwonenden hadden ook graag gezien dat de gemeente meer de leiding had genomen op het gebied van verstrekken van informatie. De gemeente had informatiebijeenkomsten moeten houden waarin de regels en voorwaarden van de tender duidelijk werden uitgelegd. Sowieso hadden omwonenden regelmatige communicatie vanuit de gemeente over de voortgang van het proces en besluitvorming op prijs gesteld.

De gemeente Brummen geeft aan dat de onderzoeksresultaten worden gebruikt om de regels aan te passen.