Omvorming KBO Rheden-Rozendaal

REGIO – Ouderenbond KBO Rheden-Rozendaal wordt zeer waarschijnlijk dit voorjaar omgevormd tot een nieuwe bond. Dat meldt voorzitter Jaap Huurman (72) uit Velp.

Het bestuur wil met de omvorming zorgen voor één sterke lokale bond. De afgelopen tijd zijn ook mensen uit Arnhem lid geworden van de bond in Rheden-Rozendaal. Reden is dat de KBO in Arnhem afgelopen jaar werd opgeheven. Wat de naam wordt van de nieuwe bond is nog niet duidelijk, maar Huurman’s voorstel is: Kracht Bond Ouderen Veluwezoom. Wat wel duidelijk is, is dat de bond naast activiteiten in de gemeente Rheden en Rozendaal ook bijeenkomsten in Arnhem wil organiseren, het liefst in de buurt van station Arnhem Velperpoort. Zeer waarschijnlijk gaan die na de zomer plaatsvinden bij wijnhuis Robbers & van den Hoogen aan de Velperweg.

Dagtochten

Afgelopen jaar werd ook de overkoepelende KBO Unie opgeheven. De ouderen in Rheden-Rozendaal hebben zich daarom aangesloten bij de landelijke Koepel van Gepensioneerden die onder leiding staat van John Kerstens, onder meer oud-lid van de Tweede Kamer.

De KBO Rheden-Rozendaal behartigt van oudsher de belangen van senioren en organiseert diverse activiteiten voor haar driehonderd leden, samen met de andere ouderenbonden. Zo is er een keer in de maand een thema-middag en worden er ook dagtochten georganiseerd. Activiteiten vinden plaats in Nieuw Schoonoord in Velp en in het Dorpshuis in Rheden. Nieuwe leden zijn van harte welkom, geeft Jaap Huurman aan: “zij kunnen zich aanmelden bij onze secretaris via info@berndbonnier.nl.”

Foto: Marcel Donders

