Oliemolen weer in bedrijf

EERBEEK – In april start de Eerbeekse oliemolen weer met het slaan van olie. De eerste maand alleen op zondag, maar van mei tot en met augustus op zowel zaterdag als zondag. In september wordt er weer alleen op zondag olie geslagen.

Het ambacht olieslaan wordt op vrijdag 19 april officieel ingeschreven in de inventaris van Immateriaal Erfgoed Nederland, op initiatief van onder andere de Eerbeekse Oliemolen. Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.