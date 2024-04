Nieuwe stap in woningbouw Bloemershof

DIEREN – De gemeente Rheden en Reinbouw Vastgoed hebben een koop-ontwikkel-realisatieovereenkomst getekend voor het project Bloemershof in Dieren. Het is de bedoeling woningen te realiseren op de hoek van de Burgemeester Bloemersstraat en de Oostlaan in Dieren.

In het nieuwbouwproject Bloemershof komen koopwoningen in de vrije sector, gelegen achter de brandweerkazerne en praktijkschool De Tender. Er komen twee woonblokken en een tussenliggend openbaar groen gebied. Het project bestaat uit ongeveer 25 appartementen, vijf geschakelde woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen.

Op dit moment is de verwachting van de projectontwikkelaar Reinbouw uit Dieren dat de 32 woningen in het voorjaar van 2025 in de officiële verkoop gaan en dat de bouw zal starten in het najaar van 2025. De planning is echter afhankelijk van de verlening van de natuurvergunning door de provincie in verband met stikstofuitstoot.

De handtekening onder de overeenkomst werd op donderdag 4 april gezet door Bas Reinders, directeur/eigenaar van Reinbouw Vastgoed, en wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden, onder toeziend oog van Antoinette Wilmot, commercieel directeur van Reinbouw.