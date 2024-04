Nieuwe expositie bij Galerie ’t Arthuus

LOENEN – Van 27 april tot en met 21 juli exposeren meerdere kunstenaars hun werk in de galerie en de beeldentuin. Gerrie Koopman bouwt haar abstracte schilderijen op in vele lagen. Soms kleurrijk, dan weer in rustiger kleuren. De bronzen beelden van Chris Hendriks zijn elk weekend te zien in de galerie en de beeldentuin. De inspiratie voor zijn ‘wrakjes’ en dorpjes op palen haalde hij uit de vele reizen die hij maakte. Het keramiek van Annelies van Tetering en Lyda Dirkse staat eveneens in de galerie en beeldentuin. Mooie en bijzondere beelden met een integere symboliek. Mieke Diekmann laat nieuwe schilderijen zien en er zijn ook weer nieuwe bronzen dansfiguren in de maak.

Galerie Beeldentuin ’t Arthuus is geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak. 2

arthuus.nl