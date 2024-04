Nieuwe exposite in Kunstlab

DOESBURG – On der de titel ‘Uit de klei getrokken, uit de lucht geplukt’ presenteren Marij Kleijn-Jansen en Pauline Schriever een expositie in de Opkamer van het Kunstlab. Deze is te zien van 7 tot en met 28 april.

In het werk van beide kunstenaars is hun relatie te zien tot de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. Pauline maakt van keramiek abstracte vormen waarin veel beweging te zien is. Zo is van haar hand de overstroming van de IJssel, veroorzaakt door een te volle theepot. Haar oog voor en relatie met de natuur zijn ook te zien in haar fijnzinnige tekeningen. Marij maakt met kleurpotlood grote, mandala-achtige tekeningen en gebruikt daarbij de kleuren van de zeven chakra’s. In ander werk is dan weer haar liefde voor de natuur te zien, met pastel, acryl en kleurpotlood.

De expositie in de Opkamer is te zien van dinsdag tot en met zaterdag en op Culturele Zondag van 12.00 tot 17.00 uur.