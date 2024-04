Nieuwe doubletkampioenen bij Boul’Animo

DIEREN – Op een zonovergoten sportpark Het Nieuwland in Dieren werd zaterdag het clubkampioenschap doublettes bij Boul’Animo gespeeld. Maar liefst zeventien teams hadden zich aangemeld om met elkaar de strijd aan te gaan. De winnaars van vorig jaar, Nettie Lensink en Günter Kutzora, speelden dit jaar met een andere partner. In de vijf voorgelote ronden werd fel gestreden om ieder punt. Er werden vele lange en spannende partijen gespeeld, waarbij regelmatig verrassingen te noteren waren. Veel van de favorieten op voorhand vonden daarbij een vroegtijdig Waterloo, waar anderen zich juist konden profileren.

Na deze vijf ronden waren drie teams ongeslagen gebleven. Het zeer goede plaatsen van Mieke Evers resulteerde in mooie derde plaats, samen met Mart van Tol. Peter Hietbrink met Teake van Bilzem en Günter Kutzora met Mourad el Ansari plaatsten zich voor de finale. Die finale werd de snelste die, voor zover bekend, ooit bij Boul’Animo werd gespeeld. Peter en Teake lieten er geen gras over groeien, pakten de zege en daarmee de felbegeerde titel. Zij zijn een jaar de clubkampioenen doublettes bij Boul’Animo.