Nieuwbouw de Beekwal in Eerbeek van start

EERBEEK – Woensdag 17 april is de bouw van de nieuwe Beekwal in Eerbeek officieel van start gegaan. In de komende maanden wordt op de plek van de oude mavo aan de Derickxkamp in Eerbeek een nieuwe woonzorglocatie gebouwd met 39 appartementen voor 24-uurszorg.

De huidige Beekwal is verouderd en aan vervanging toe. Woningcorporatie Veluwonen, Riwis Zorg & Welzijn en Zorggroep Apeldoorn e.o. realiseren nieuwbouw op de plek van de oude mavo voor ouderen die zorg nodig hebben. Vincent Buitenhuis, directeur-bestuurder van Veluwonen is trots op de start van de nieuwbouw. “Inwoners van Eerbeek wonen graag in het dorp en willen dat ook blijven doen, wanneer ze zorg nodig hebben. We zijn blij dat we met deze nieuwbouw daaraan ons steentje kunnen bijdragen. Bijzonder is de uitbreiding met vijftien zorgappartementen die we hier realiseren, zodat meer mensen een fijn thuis hebben, ook als ze ouder en hulpbehoevend worden.”

Joost Harkink, bestuurder van Riwis Zorg & Welzijn, voegt daar aan toe: “De nieuwe Beekwal wordt een nieuw thuis voor de bewoners en een nieuwe huiskamer voor het dorp vlakbij het centrum en het groen. We zijn blij dat we vanaf nu dagelijks kunnen zien hoe onze nieuwe Beekwal steeds meer vorm krijgt en zo samen naar de verhuizing kunnen toeleven.”

De nieuwe Beekwal wordt begin volgend jaar opgeleverd. In de zomer verhuizen de bewoners naar hun nieuwe appartement.

Tijdscapsule

De huidige bewoners van de oude Beekwal en de medewerkers van Riwis Zorg & Welzijn wordt gevraagd om komende maanden een bijdrage te leveren aan de tijdscapsule die in het nieuwe gebouw wordt geplaatst. ‘Wat wilt u aan de toekomstige generaties meegeven of vertellen’, is de vraag aan de bewoners. Dat kunnen ze doen door een brief te schrijven of op een andere creatieve manier. Alle bijdrages worden bij de opening van de nieuwe Beekwal in een speciale tijdscapsule geplaatst op een zichtbare plaats achter glas. Daar worden dan de verhalen van deze bijzondere tijd van de huidige generatie bewaard als boodschap voor toekomstige generaties.

veluwonen.nl/beekwal

Mariska Tichem, wethouder Ingrid Timmer, twee huidige bewoners van de oude Beekwal, Joost Harkink, Vincent Buitenhuis en Reint Scholten