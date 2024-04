Nieuw adres op culturele route Doesburg

DOESBURG – Galerie De Rode Lente is een nieuwe deelnemer aan de Doesburgse Culturele Zondag op 5 mei. Deze an andere ateliers, galerieën en musea zijn deze dag van 12.00 tot 17.00 uur geopend.

Bij De Rode Lente is werk te zien van de Amsterdamse fotograaf Marc Bu. Zijn stijl valt te karakteriseren als modern met een traditionele twist, waarbij inspiratie door de zeventiende-eeuwse schilderkunst duidelijk te herkennen is. Ook biedt de galerie ruimte aan andere kunstenaars. Momenteel zijn er bronzen beelden van Marga Bles te zien.

De culturele route loopt langs tal van andere adressen die een bezoek meer dan waard zijn. Zoals het Kustlab, waar een gelegenheidskoor rond 15.00 uur liedjes laat horen die betrekking hebben op Bevrijdingsdag. Verder is er om ongeveer 14.00 uur een workshop ‘naald vilten’. Bezoekers krijgen uitleg over de mogelijkheden van deze techniek.

In de tuin van Keramiekatelier Phoenix is het volop lente. Bij binnenkomst in de voortuin worden bezoekers begroet door hofdames met hun bloemenhoeden en er bloeien talloze bloemen in heldere kleuren.

Ook in de fraaie bloementuin achter de historische boekdrukkerij De Arend is het voorjaar losgebarsten. Naast de bloemenpracht kan men er genieten van diverse beelden en kleurrijk keramiek. Bij de drukkerij zijn tientallen kleurrijke waterverfschilderijen uitgestald. Er zijn stadsgezichten van Doesburg en Zutphen en een afbeelding van de watermolen in Keppel. De drukpers zal niet stilstaan, want er liggen diverse opdrachten te wachten op uitvoering.

Op de begane grond van het prachtig gerestaureerde riddergebouw De Commanderij uit 1286 toont het Lalique Museum de expositie ‘Koninkrijk van Kleuren’. De tentoonstelling ‘Mucha en tijdgenoten’ is te zien in de twee andere monumentale panden aan de Gasthuisstraat.

De adressen van de deelnemers zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 5 mei gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl