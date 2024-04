Narjes Mohammadi exposeert

DOESBURG – Vanaf vrijdag 26 april tot en met dinsdag 21 mei exposeert Narjes Mohammadi in de Martinikerk in Doesburg. In ‘Dansen met de lijnen’ neemt de van oorsprong Iraanse kunstenaar bezoekers mee op een reis door haar unieke visie op de wereld.

Mohammadi is beeldend kunstenaar, auteur en animatieregisseur. Haar kunstwerken zijn ‘expressieve uitingen van emoties, ideeën en observaties’. “De lijnen in haar schilderijen dansen met de kleuren, waardoor er een dynamische en boeiende sfeer ontstaat”, aldus de organisatie.

Mohammadi: “Door middel van literatuur, animatie en illustratie heb ik mijn carrière gewijd aan het leven inblazen van verhalen en personages, met als doel onze wereld te verrijken met betekenis en vrolijkheid. Het gaat om het creëren van vreugde, het bevorderen van verbinding en het strooien van een beetje meer magie in ons leven, allemaal in het streven naar een helderder, mooier bestaan.”

Haar reis in de kunstwereld begon in Iran, waar ze verschillende boeken illustreerde. Haar lovend ontvangen prentenboeken zijn in meerdere talen vertaald en wereldwijd duizenden keren verkocht. Haar boek (Wat een briljant idee!) werd geselecteerd en bekroond op verschillende illustratiefestivals zoals White Raven, COW en Hiiibrand Illustration Prize. Het werd in 2021 ook door de Victoriaanse overheid in Australië geselecteerd als een van de beste boeken.

Vervolgens verhuisde ze naar Nederland waar ze animatie studeerde en haar carrière vervolgde als animatieregisseur en motion designer. Haar animatie, Hi!, werd geselecteerd voor meer dan veertig festivals over de hele wereld, waaronder Kaboom, Cinanima, Animatic, Taafi, Cinekid en het Nederlands Film Festival.

martinikerk-doesburg.nl

narjesmohammadi.com