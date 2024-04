Muziek rondom Pasen in Velp

VELP – Het Velper Bach Ensemble geeft op zondag 14 april een concert met sfeervolle muziek rond het feest van Pasen. Onder begeleiding van het Ensemble Sequenza onder leiding van Anke Foede en Dirk Luijmes op orgel zingt het koor werken van D. Buxtehude, J.S. Bach en J. Haydn. Sopraan Esther Ree zingt het feestelijke motet ‘Exsultate, Jubilate’ van W.A. Mozart. Het concert vindt plaats in de Grote Kerk in Velp en begint om 15.30 uur (zaal open om 15.00 uur). Kaarten kosten 20 euro per stuk in de voorverkoop en zijn te verkrijgen bij boekhandel Jansen & De Feijter in Velp of viavelperbach.nl. Bij de aanvang van het concert kunnen bij de ingang van de kerk ook nog kaarten worden aangeschaft. Deze kosten dan 22,50 per stuk.