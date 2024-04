VELP/ROZENDAAL – Zondagmiddag 14 april is de derde editie van Muziek aan Huis+ in Velp en Rozendaal, van 12.00 tot 17.00 uur. Dorpsgenoten kunnen op die dag genieten van optredens door enthousiaste muzikanten en podiumkunstenaars. 34 particulieren en instellingen stellen hiervoor hun huiskamers of andere ruimtes beschikbaar.

De locaties zijn weer heel verschillend. Er zijn optredens in kleine en grote huiskamers en in tuinen, maar ook in het Lorentzhuis en De Biesdel, de Kerk in Rozendaal, de Tuin van Sjef en bij onze Oekraïense dorpsgenoten aan de Vijverlaan. Het waaiert zelfs uit naar de randen van Velp: naar het Koetshuis van Kasteel Biljoen, het voormalige openluchtzwembad Beekhuizen en in een koeienstal aan de Zutphensestraatweg.

Muziek aan Huis+ is een festival voor en door dorpsgenoten. Doel is om via muziek en andere podiumkunsten onderlinge ontmoetingen tussen inwoners van Velp en Rozendaal te bevorderen. Allerlei genres komen aan bod: van klassiek tot pop, van luisterliedjes tot jazz, van solo-optredens tot bands. Behalve voor muziek is er ook ruimte voor het gesproken woord zoals theater, poëzie en verhalen, al dan niet gecombineerd met muziek. Vandaar het plus-tekentje achter de naam.

Alles gaat in principe met gesloten beurzen, want iedereen moet van de optredens kunnen genieten zonder financiële drempels. Opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen, buren en familie, jong en oud, mobiel en minder mobiel – iedereen is welkom.

Ieder optreden duurt ongeveer een half uur. Het publiek kan naar eigen zin en smaak een programma samenstellen en van optreden naar optreden wandelen of fietsen. Het totale programma staat in de festivalkrant, die bij boekhandel Jansen & De Feijter en op andere plaatsen opgehaald kan worden. Het volledige programma is ook te vinden op mah-velprozendaal.nl.

In de krant en op de website staan de locaties die met een rolstoel toegankelijk zijn.

Foto: Marc Pluim

Enkele getalenteerde leerlingen van de Velpse vioolschool Bos & Tjoelker laten in verschillende combinaties iets horen. De jongste is 10, de oudste 16.