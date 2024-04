ROZENDAAL – Op de Bovenallee in Rozendaal heeft zaterdag 13 april aan het eind van de middag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Een motorrijder verloor, in een bocht, de macht over het stuur en kwam terecht tegen een boom. Een ambulance heeft de bestuurder met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Persbureau Heitink