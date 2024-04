Mooie start voor vv Pinkenberg

VELP – De drie Velpse voetbalverenigingen hebben vorig jaar vv Pinkenberg opgericht, speciaal voor vrouwenvoetbal. De nieuwe club heeft een vliegende start gemaakt en komt dit seizoen met acht teams uit in de competitie.

Annabel van Meeteren is voorzitter van vv Pinkenberg en legt uit hoe het idee voor deze vereniging ontstond. “Bij Veluwezoom, DVOV en VVO voetbalden natuurlijk allang meisjes en vrouwen, maar eigenlijk waren het er bij alle drie niet genoeg om volwaardige teams op de been te brengen.” Door zich te verenigngen in vv Pinkenberg zijn er acht teams in de competitie, oplopend van meisjes onder 11 tot de dames. Ook zijn er drie recreatieve teams.

Voor de opstart deed de nieuwe club een beroep op het sport- en preventieakkoord van de gemeente Rheden/Rozendaal. De voetballers kregen een bijdrage voor verrijdbare doelen, budget voor promotie en geld voor de organisatie van activiteiten. Een welkome aanvulling op het budget, want geen van de drie verenigingen had de opstart van een nieuwe club al begroot.

Foto: promotievideo Pieter van den Berg