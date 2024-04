Mooie opbrengst dertigste Andreasmarkt

BRUMMEN – De leukste groene plantjes, senseo-apparaten, gourmetstellen, servies, meubels, spiegels, spelletjes, boeken, bloempotten … je kunt het zo gek niet bedenken of het was zaterdag 20 april voor een klein prijsje te koop op de Andreasrommelmarkt in Brummen. De markt rondom het Andreshuis aan de Tuinstraat is inmiddels een begrip in de omgeving en ook deze dertigste editie was weer zeer geslaagd. Tussen de buitjes door scheen een heerlijk zonnetje en wisten veel bezoekers de markt te vinden. Bijna niemand ging met lege handen naar huis. Johan Waanders wist er met het Rad van Avontuur niet alleen de spanning, maar ook de gezelligheid in te brengen en hij mocht dankzij de Brummense ondernemers weer veel moois uitdelen.

Aan het eind van de dag kon de organisatie een prachtige opbrengst melden van maar liefst 11.983 euro. Dit wordt verdeeld onder diverse goede doelen. Dit jaar zijn dat Harmonie Orkest Brummen, Dierenpark ’t Goor, de Kindervakantiespelen Brummen, de Zonnebloem afdeling Brummen en Tolzicht.

Foto: Linda Peppelman