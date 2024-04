Milieueffectrapport geeft geen duidelijkheid over wespendief

REGIO – ‘Maak een gedetailleerde analyse over waar de wespendief het meest vliegt en meet voor het bepalen van windenergiebeleid in en rondom de Veluwe’. Dat zegt de Commissie voor de Milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De provincie Gelderland had de Commissie gevraagd dit rapport te beoordelen.

De provincie Gelderland wil weten hoe ze windturbines bij Natura 2000-gebied de Veluwe het beste kan laten plaatsen én de wespendief zoveel mogelijk kan beschermen. De Veluwe is voor de wespendief als Natura 2000-gebied aangewezen en de populatie staat al onder druk. Voordat Gedeputeerde en Provinciale Staten besluiten over nieuw beleid en de wijziging van de omgevingsverordening, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

In het rapport zijn verschillende mogelijkheden bekeken wat betreft plaatsing van windturbines en bescherming van de wespendief. Een alternatief met een gebiedsspecifieke analyse van vliegroutes en voedselgebieden van de wespendief ontbreekt.

“Als je preciezer weet waar die vogels vliegen en eten, kun je vogels beter beschermen en toch zorgen voor goede opbrengsten van windturbines”, aldus plaatsvervangend voorzitter Commissie mer Liesbeth van Tongeren. De Commissie mist daarnaast informatie over effecten op de wespendief op grotere afstand van de Veluwe en over de sterfte van jonge wespendieven.

De wespendief staat onder druk door stikstofneerslag, klimaatverandering en recreatiedruk. Informatie in het rapport ontbreekt over de impact van deze factoren op de wespendief en welke maatregelen hierop zijn of worden genomen.

De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de beleidslijn windenergie en de wijziging van de omgevingsverordening.