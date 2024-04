Meldpunt bezuinigingen

DOESBURG – SP Doesburg doet mee met de landelijke actie ‘Geen taken zonder knaken’. De lokale partij vraagt inwoners melding te doen van bezuinigingen in de gemeente via sp.nl/bezuinigingen.

Gemeenten krijgen van de landelijke overheid steeds meer taken, maar niet het geld om deze uit te voeren. Vanaf 2026 staat er daarnaast nog een extra bezuiniging op de uitkering vanuit het Rijk op de planning. Hierdoor komen publieke voorzieningen en voorzieningen op het gebied van zorg onder druk te staan. Nicole Hammink, fractievoorzitter van SP Doesburg zegt: “Gemeenten moeten een fatsoenlijke vergoeding uit het gemeentefonds krijgen om alle taken goed uit te kunnen voeren. Bezuinigen op de zorg en dat wat van ons allemaal is moeten we voorkomen. Wij zeggen daarom: ‘geen taken zonder knaken!'”

De partij wil signalen blijven afgeven aan de landelijke politiek en erop aandringen om gemeenten financieel tegemoet te komen om alle taken naar behoren uit te kunnen blijven voeren. “Ook zullen we nauwlettend in de gaten houden of onze kwetsbare inwoners niet de dupe worden van grootschalige bezuinigingen”, aldus Hammink.