Meer bedrijven en werkgelegenheid in Rheden

GEM. RHEDEN – In 2023 is zowel de werkgelegenheid als het aantal bedrijven gestegen in de gemeente Rheden. Dit blijkt uit de gehouden Provinciale Werkgelegenheidsenquête.

Wethouder Ronald ter Hoeven reageert positief op deze cijfers: “Natuurlijk ben ik positief, maar deze cijfers betekenen niet dat we stil kunnen blijven zitten. Ik besef terdege dat we moeten blijven werken aan een gunstig economisch klimaat samen met onze ondernemers, het onderwijs en inwoners. En hierbij moeten we andere aspecten van de samenleving zeker niet uit het oog verliezen zoals gezondheid, armoede en natuur. Een gunstige economische ontwikkeling moet altijd bekeken worden in samenhang. Dan pas kun je spreken van economische bloei!”

In 2023 is de werkgelegenheid ten opzichte van 2022 gestegen met 3,4 procent. In 2022 bedroeg het aantal banen 17.630. Eind 2023 waren dat er 18.230. De grootste stijging was terug te vinden in de branches: gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening.

Het aantal vestigingen in de gemeente Rheden is in 2023 ook toegenomen. In 2022 bedroeg het aantal nog 4.080. Eind 2023 waren er 4.330 vestigingen. De zakelijke dienstverlening groeide het hardst (26 procent).