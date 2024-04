Meedoen met Leerlingenorkest

DIEREN – Er zijn nog drie repetities van Leerlingenorkest Rheden en iedereen tussen de 6 en 21 jaar die een muziekinstrument bespeelt kan hier nog aan meedoen. Dirigent Patrick de Heus begeleidt de muzikanten, kinderen en jongeren met meer of minder ervaring. Er zijn nog repetities op zondagen 21 april, 26 mei en 23 juni, van 9.45 tot 13.00 uur in De Zoomerij Dieren. In de zomer is er een eindconcert in openluchttheater De Pinkenberg. Aanmelden voor het Leerlingenorkest kan via leerlingenorkest@dezoomerij.nl. Meedoen is gratis.