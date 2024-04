Mantelzorgcafé over zorgtechnologie

DIEREN – Het mantelzorgcafé van dinsdag 9 april heeft als thema ‘Zorgtechnologie’. Deze technologie kan worden ingezet bij zorg en ondersteuning van mensen met een zorgbehoefte. Zo kunnen zorgverleners worden ondersteund en ontlast en kan er kwalitatief betere zorg worden verleend. Zorgtechnologie is erg breed en soms best ingewikkeld. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen of ervaringen te delen.

Het mantelzorgcafé wordt gehouden bij Intermezzo aan de Harderwijkerweg in Dieren en duurt van 9.30 tot 11.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@mvtrheden.nl of 026-3707070 op werkdagen tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Neem voor meer informatie contact op met Lidy Kelderman, 026-3707070. Is er opvang thuis of vervoer nodig, dan kan dit bij aanmelding worden overlegd.