Lotenverkoop Zonnebloem

REGIO – De jaarlijkse lotenverkoop van de Zonnebloem is weer begonnen. De opbrengst van de verloting komt grotendeels ten goede aan de lokale afdelingen van de Zonnebloem. Hiermee kunnen de vrijwilligers weer leuke activiteiten organiseren voor de deelnemers.

Veel van de deelnemers zijn door een lichamelijke beperking vaak niet meer goed in staat om zelfstandig op pad te gaan en dingen te ondernemen. Hierdoor dreigt het gevaar van een sociaal isolement. De doelstelling van de Zonnebloem is om hen leuke en gezellige momenten te bezorgen door laagdrempelige activiteiten te organiseren en huisbezoeken af te leggen. Uiteraard kan dit niet zonder financiële middelen. Het bestuur hoopt dat men hen wil steunen door loten te kopen. De vrijwilligers komen aan de deur en ook bestaat de mogelijkheid om online loten te kopen.