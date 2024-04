Loenense schooljeugd actief met bomen planten

LOENEN – Het is zo’n beetje een traditie geworden dat de Loenense jeugd regelmatig boompjes plant. Vorige week gingen op de Loenermark maar liefst 350 jonge boompjes de grond in, dankzij de hulp van de Loenense schoolkinderen. Om een gezond en veerkrachtig bos te krijgen werden onder andere zoete kers, tamme kastanje en boswilg geplant. Deze soorten kunnen beter tegen de droogte dan de lariksen die er eerst stonden en die waren aangetast door de letterzetter, een klein kevertje. Om de nieuwe aanplant te beschermen tegen wildvraat door reeën en herten brengt Geldersch Landschap rasters of kokers om de jonge boompjes aan.