Loenense ouderen genieten van zandsculpturen

LOENEN – De werkgroep Loenens Ouderenuitje had vrijdag 19 april de pech dat het weer deze dag niet meewerkte. Toch was het uitstapje voor de Loenense ouderen zeer geslaagd. De ouderen zijn deze dag verwend met een bustochtje, een bezoek aan de Zandsculpturen in Garderen en hapjes en drankjes. Dit alles verzorgd door een vrijwilligersteam van De Bruisbeek.

Zestig gasten werden ontvangen met koffie en broodjes. Om 12.00 uur reed de touringcar van Ensink voor bij het ontmoetingscentrum. Een grote serie rollators kreeg dankzij de chauffeur een plaatsje onderin de bus.

Voor de gasten was het een verrassing wat het doel van de tocht was. Toen de Veluwe werd opgedraaid, werd het al snel duidelijk dat Garderen de eindbestemming was. Bij de Zandsculpturen werd de bus geparkeerd en gingen de gasten richting de bezoekerszaal. Hier kregen zij koffie met gebak en kon een begin worden gemaakt met de tocht door de uitgestrekte zalen met sculpturen. Ieder jaar is er een ander thema. Er is al eens gekozen voor het Koninklijk Huis, spreekwoorden en gezegden, Bijbelse figuren en nog veel meer. Dit keer had de tentoonstelling ‘Boeken’ als thema. Ruim dertig kunstenaars uit binnen- en buitenland zijn begin dit jaar erg druk geweest om van zand met juist gereedschap én veel geduld voorstellingen te maken.

Met veel verbazing maakten de Loenense gasten de wandeling door de zalen. Vooral door het gure weer was het voor de ouderen prettig om hier binnen te genieten van alle voorstellingen en bloemenpracht. Alles wat met boeken te maken heeft was te zien. Er werden boektitels uitgebeeld en sprookjes kwamen tot leven. De gasten konden ook nog een zandcarver in actie zien, die was toevallig aanwezig bij een voorstelling om een deurtje te verkleinen.

Terug in De Bruisbeek had een grote groep dames alles al klaar gezet voor een smakelijke warme hap met een drankje. Ieder liet het zich goed smaken. Na afloop waren de gasten het er over eens dat het weer een geslaagde dag was geweest. Dankzij sponsors konden de gasten deze dag weer meedoen. De werkgroep en Bruisbeek-dames werden lof toegezwaaid voor het vele werk dat voor het welslagen van deze dag is gedaan.

Foto: Martien Kobussen